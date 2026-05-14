Famiglia nel bosco la mamma incontra i figli E il nuovo avvocato Pillon chiede meno copertura mediatica

In un'area boschiva, una madre ha incontrato i propri figli, secondo quanto riferito. Contestualmente, l’avvocato Simone Pillon ha richiesto una riduzione della copertura mediatica riguardante la vicenda. Si è svolto il primo incontro tra l’avvocato e le tutrici dei figli coinvolti nel caso Birmingham-Trevallion. La richiesta di Pillon riguarda specificamente la diminuzione delle notizie pubblicate sui media in relazione alla vicenda.

Primo incontro tra l’avvocato Simone Pillon e le tutrici dei figli dei Birmingham-Trevallion. Esclusi affido e adozione dei tre "bimbi nel bosco" e ha sottolineato che "le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, l’ex leghista Simone Pillon è il nuovo avvocato della coppia anglo-australianaDopo la rinuncia di Marco Femminella e Danila Solinas, Simone Pillon è il nuovo avvocato difensore di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, un terremoto legale: l'ex senatore Simone Pillon nuovo avvocato difensore

Temi più discussi: La bimba della famiglia nel bosco ricoverata in ospedale; Famiglia nel bosco, la bimba ricoverata: come sta, il chiarimento del Garante; Famiglia nel bosco, ricoverata una delle figlie in ospedale: ultime news; Famiglia nel bosco, Pillon è il nuovo avvocato. Giudici: La mamma non può tornare in casa famiglia.

Il ritorno di Simone Pillon, nuovo avvocato della Famiglia nel bosco: Catherine e Nathan? Due brave persone x.com

Famiglia nel bosco, la mamma incontra i figli. E il nuovo avvocato Pillon chiede meno copertura mediaticaI giudici hanno deciso sulla base delle relazioni fornite dai servizi sociali e dal personale della comunità per i minorenni che hanno descritto la madre, Catherine Birmingham, come una presenza non ... fanpage.it

Famiglia nel bosco: Pillon, 'escluso affidamento o adozione dei bimbi'(ANSA) - PESCARA, 14 MAG - Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillo ... corrieredellosport.it