Famiglia nel bosco la mamma incontra i figli E il nuovo avvocato Pillon chiede meno copertura mediatica

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'area boschiva, una madre ha incontrato i propri figli, secondo quanto riferito. Contestualmente, l’avvocato Simone Pillon ha richiesto una riduzione della copertura mediatica riguardante la vicenda. Si è svolto il primo incontro tra l’avvocato e le tutrici dei figli coinvolti nel caso Birmingham-Trevallion. La richiesta di Pillon riguarda specificamente la diminuzione delle notizie pubblicate sui media in relazione alla vicenda.

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Primo incontro tra l’avvocato Simone Pillon e le tutrici dei figli dei Birmingham-Trevallion. Esclusi affido e adozione dei tre "bimbi nel bosco" e ha sottolineato che "le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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