La cagnolina di Francesca Fagnani ed Enrico Mentana è morta. La giornalista ha scritto: «Oggi la nostra amata Bice se ne è andata». Non sono stati forniti dettagli su cause o circostanze della morte.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana salutano per sempre Bice, la cagnolina della giornalista di Belve e del compagno, direttore del Tg La7. «Oggi la nostra amata cagnolina Bice se ne è andata. Il dolore è profondo e personale, ci tengo però a ringraziare i medici di AniCura Roma Sud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l'amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare. Un abbraccio speciale a tutti i proprietari di cani che ho conosciuto in questi giorni. Buon ponte amore mio». Anche Mentana scrive sui social: «Ciao Bice, amore infinito». Tanti messaggi di affetto, lui ringrazia. Una figura, la cagnolina razza Cavalier King, che non solo chi segue la coppia aveva imparato a conoscere. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Fagnani e Mentana, morta la cagnolina Bice: «Ciao amore infinito»

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