motogp alex marquez sbarca in ktm nel 2027 mir e holgado la nuova coppia del team gresini

Notizia in breve

Nel 2027, Alex Marquez si unirà al team KTM. Nel frattempo, il team Gresini ha annunciato che Mir e Holgado formeranno la coppia di piloti per la prossima stagione. Gli spostamenti tra i team nel campionato MotoGP sono stati annunciati o confermati in questi mesi estivi, con alcuni trasferimenti già definiti da diversi mesi.