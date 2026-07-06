MotoGP Alex Marquez sbarca in KTM nel 2027 Mir e Holgado la nuova coppia del team Gresini
Nel 2027, Alex Marquez si unirà al team KTM. Nel frattempo, il team Gresini ha annunciato che Mir e Holgado formeranno la coppia di piloti per la prossima stagione. Gli spostamenti tra i team nel campionato MotoGP sono stati annunciati o confermati in questi mesi estivi, con alcuni trasferimenti già definiti da diversi mesi.
Si susseguono in questo periodo estivo gli annunci (in certi casi già siglati diversi mesi fa) dei trasferimenti di piloti da un team all’altro in vista del Mondiale MotoGP 2027. Le ultime notizie in ordine cronologico riguardano l’ufficializzazione della nuova coppia Gresini, composta da Joan Mir e Daniel Holgado, ed il passaggio in KTM di Alex Marquez. Comincia a prendere forma dunque la griglia della prossima stagione, in attesa dell’ufficializzazione di alcune operazioni già note da tempo come per esempio l’approdo di Fabio Di Giannantonio in KTM e di Fabio Quartararo in HRC. C’è ancora qualche casella da riempire, ma entro la fine dell’estate potrebbe già delinearsi la line-up di tutte le squadre per il 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Fabio Di Giannantonio sarà compagno di squadra di Alex Marquez nel team KTM nel 2027.Nel 2027, Fabio Di Giannantonio correrà nel campionato MotoGP con il team KTM, condividendo la squadra con Alex Marquez.
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