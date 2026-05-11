Nel 2027, Fabio Di Giannantonio correrà nel campionato MotoGP con il team KTM, condividendo la squadra con Alex Marquez. L'annuncio ufficiale è stato comunicato da KTM, che ha confermato l'ingaggio del pilota italiano per la prossima stagione. Di Giannantonio ha firmato un contratto che lo lega al team per l'intera annata, mentre Marquez rimarrà nel team già dalla stagione precedente.

"> Fabio Di Giannantonio si unisce a KTM per la stagione MotoGP 2027. KTM ha fatto un colpo importante in vista della stagione MotoGP 2027, firmando un contratto con Fabio Di Giannantonio, proveniente dal team VR46. Il giovane talento italiano andrà a fare coppia con Alex Marquez, in una maglia che già conosce, data la loro esperienza come compagni di squadra in passato. La rapidità con cui KTM ha concluso l’accordo ha sorpreso molti, dato che diversi team erano interessati a Di Giannantonio per la prossima stagione. La notizia dell’accordo è emersa poco prima dell’inizio del weekend del Gran Premio di Francia, creando un certo fermento nel paddock.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio sarà compagno di squadra di Alex Marquez nel team KTM nel 2027.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Ducati riflette sull’impatto della partenza di Alex Marquez per KTM nel 2027.

Leggi anche: Senna Agius e Alex Marquez insieme in KTM nel 2027: una coppia promettente.

Argomenti più discussi: MotoGP, Di Giannantonio ha scelto il suo futuro: sarà un pilota Ktm dal 2027; Mercato piloti | Di Giannantonio molla VR46 per KTM. Per Rossi c'è Marini? - News - MotoGP; MotoGP | Di Giannantonio firma con la KTM e apre le porte della VR46 a Bulega; MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Fondamentale partire in prima fila, domani sarà battaglia.