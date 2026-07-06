F1 pagelle GP Gran Bretagna 2026 | Leclerc 10 Verstappen 4?

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Silverstone, Charles Leclerc ha concluso primo, mentre Max Verstappen è finito in ghiaia. Leclerc ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine, senza errori. Verstappen è uscito dalla pista e ha abbandonato la gara. Kimi Antonelli, in lotta per la vittoria, è stato tradito dalla sua vettura e ha perso posizioni. La gara ha visto anche altri ritiri e incidenti, ma nessuno ha modificato il risultato finale.