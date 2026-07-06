F1 pagelle GP Gran Bretagna 2026 | Leclerc 10 Verstappen 4?
Durante il Gran Premio di Silverstone, Charles Leclerc ha concluso primo, mentre Max Verstappen è finito in ghiaia. Leclerc ha mantenuto la leadership dall'inizio alla fine, senza errori. Verstappen è uscito dalla pista e ha abbandonato la gara. Kimi Antonelli, in lotta per la vittoria, è stato tradito dalla sua vettura e ha perso posizioni. La gara ha visto anche altri ritiri e incidenti, ma nessuno ha modificato il risultato finale.
Silverstone consegna alla Ferrari la seconda gioia stagionale e al Mondiale 2026 la sua domenica più pazza: Charles Leclerc perfetto dal semaforo alla bandiera, Kimi Antonelli tradito dalla W17 quando la vittoria sembrava questione di giri, Max Verstappen nella ghiaia. Il film completo è nel racconto del GP di Gran Bretagna; qui i voti, uno per uno. Charles Leclerc — 10. Lo scatto allo spegnimento dei semafori vale mezza vittoria: brucia Antonelli verso la Copse e non restituisce più la posizione. L’altra metà è freddezza pura — la sosta al giro 26 senza sbavature, la gestione del rientro furioso del bolognese, una Safety Car finale che poteva rimescolare tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
PSdL POST GP GRAN BRETAGNA | FERRARI CHE SORPRESA! Leclerc torna a vincere, Kimi sfortunato
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