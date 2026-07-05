LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Leclerc fa impazzire la Ferrari! Antonelli tradito dalla Mercedes fuori Verstappen
Charles Leclerc ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna 2026, facendo impazzire la Ferrari. Durante la corsa, Antonelli si è trovato tradito dalla Mercedes, mentre Verstappen è uscito di scena. L’ordine d’arrivo si è deciso negli ultimi giri, con Leclerc in testa e gli altri piloti dietro. La gara si è conclusa con il podio occupato da altri due piloti, mentre l’evento è stato seguito in diretta dagli appassionati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO 17.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.47 Prossima gara tra due settimane con il GP del Belgio a Spa. 17.46 La Ferrari sembra aver completamente colmato il gap nei confronti della Mercedes, anche i miglioramenti del motore adesso appaiono evidenti. Adesso si tratterà di capire se la Rossa troverà continuità anche nelle prossime piste. 17.45 Antonelli anche in questo fine settimana si è rivelato superiore a Russell, perdendo però complessivamente 15 punti (contando anche la Sprint). L’affidabilità si sta rivelando il più serio tallone d’Achille per la Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it
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