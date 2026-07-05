Charles Leclerc ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna 2026, facendo impazzire la Ferrari. Durante la corsa, Antonelli si è trovato tradito dalla Mercedes, mentre Verstappen è uscito di scena. L’ordine d’arrivo si è deciso negli ultimi giri, con Leclerc in testa e gli altri piloti dietro. La gara si è conclusa con il podio occupato da altri due piloti, mentre l’evento è stato seguito in diretta dagli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO 17.48 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.47 Prossima gara tra due settimane con il GP del Belgio a Spa. 17.46 La Ferrari sembra aver completamente colmato il gap nei confronti della Mercedes, anche i miglioramenti del motore adesso appaiono evidenti. Adesso si tratterà di capire se la Rossa troverà continuità anche nelle prossime piste. 17.45 Antonelli anche in questo fine settimana si è rivelato superiore a Russell, perdendo però complessivamente 15 punti (contando anche la Sprint). L’affidabilità si sta rivelando il più serio tallone d’Achille per la Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Leclerc fa impazzire la Ferrari! Antonelli tradito dalla Mercedes, fuori Verstappen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE F1 GP GRAN BRETAGNA 2026 | GARA in Diretta! Live Timing e Commento in Tempo Reale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: gran sorpasso di Antonelli su Hamilton. Leclerc in fuga!

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: problema per Antonelli, si ritira Verstappen! Safety Car!Durante il Gran Premio di Gran Bretagna del 2026, il pilota ha perso il controllo e si è fermato nella ghiaia a Stowe, costringendo il ritiro.

Temi più discussi: F1 GP Gran Bretagna: gli orari di Silverstone, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida le Ferrari e Russell; LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Hamilton in pole nella Sprint, Antonelli beffato. Distacchi importanti per gli altri; Il Mondiale di Formula 1 corre a Silverstone: oggi la gara alle 16.

#F1 diretta GP Gran Bretagna: segui la gara a #Silverstone LIVE x.com

LIVE - Sprint Race GP di Gran Bretagna 2026 reddit

F1 diretta GP Gran Bretagna: Leclerc trionfa a Silverstone! Russell e Hamilton sul podio, Antonelli fuori dai punti LIVEAntonelli parte davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, Russell subito dietro. Sarà una grande battaglia: aggiornamenti e cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it

F1 GP Gran Bretagna 2026, Gara: Trionfa Leclerc sotto Safety Car, poi Russell e Hamilton, sfortuna Kimi – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Gran Bretagna F1, LIVE dalle 15.45 di domenica 5 luglio 2026 ... formulapassion.it