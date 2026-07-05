F1 pagelle GP Gran Bretagna 2026 | Antonelli era stato super Leclerc risponde alle critiche

Notizia in breve

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, rispondendo alle critiche con una prestazione dominante. Dopo un periodo difficile in Ferrari, il pilota monegasco ha conquistato il suo primo successo stagionale sul circuito britannico. La vittoria ha segnato un ritorno importante, mettendo fine a una serie di risultati deludenti. Leclerc ha concluso la gara in prima posizione, superando la concorrenza e dimostrando di essere tornato in forma.