F1 pagelle GP Gran Bretagna 2026 | Antonelli era stato super Leclerc risponde alle critiche
Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, rispondendo alle critiche con una prestazione dominante. Dopo un periodo difficile in Ferrari, il pilota monegasco ha conquistato il suo primo successo stagionale sul circuito britannico. La vittoria ha segnato un ritorno importante, mettendo fine a una serie di risultati deludenti. Leclerc ha concluso la gara in prima posizione, superando la concorrenza e dimostrando di essere tornato in forma.
PAGELLE GP GRAN BRETAGNA F1 2026. Domenica 5 luglio CHARLES LECLERC (Ferrari) 10: che risposta alle critiche! Il monegasco era reduce forse dal suo peggior momento in Ferrari e, invece, ha zittito tutti andando a vincere alla grande in un palcoscenico speciale come Silverstone. Parte nel migliore dei modi e prende subito il comando. Amplia il suo vantaggio sugli inseguitori per un cambio gomme comodo, quindi nella seconda parte di gara deve iniziare a difendersi dal rabbioso ritorno di Kimi Antonelli. I problemi del bolognese lo tranquillizzano, ma arriva la Safety Car finale. Per sua fortuna non arriva una beffa che sarebbe potuta essere pesantissima. 🔗 Leggi su Oasport.it
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