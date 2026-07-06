Il rappresentante ha affermato che musica e motori sono elementi fondamentali nella storia di Milano, sottolineando come siano considerati eccellenze della città. Ha inoltre espresso soddisfazione per la presentazione che si svolge poco dopo la vittoria di una squadra di Formula 1.

“Il canto, la musica e i motori fanno parte della storia di Milano, a livello di eccellenza. E fa piacere che questa presentazione avvenga all’indomani di una vittoria della Ferrari “. A dirlo è il sovrintendente del Teatro alla Scala, Fortunato Ortombina, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala.”L’ autodromo di Monza viene inaugurato nel 1922, un anno dopo che la Scala diventa un ente autonomo – ha proseguito Ortombina – L’industria della musica e l’industria dell’auto in quegli anni sono il segno di una nazione che cerca di buttarsi nel Novecento, in modo particolare dopo la prima guerra mondiale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - F1, Ortombina: "Musica e motori nella storia della città"

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