Coppa Perugina motori e storia | Un museo vivente in città Bellezza promozione dialogo
La Coppa Perugina, con la sua lunga tradizione, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di motori e per chi apprezza la storia locale. Il museo si estende nel cuore della città, accogliendo visitatori e appassionati che desiderano scoprire le auto e le motociclette che hanno segnato diverse epoche. La presenza di questa esposizione contribuisce a mantenere viva la memoria di un passato legato alla passione per le corse e all’evoluzione del settore.
"La Coppa della Perugina è un museo vivente che attraversa la nostra città e arricchisce lo sguardo non solo degli appassionati di motori ma di tutti gli amanti della bellezza e della storia. È un evento che tiene insieme promozione del territorio, tradizione e innovazione, ma soprattutto costruisce relazioni. E in un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo, eventi come questo assumono un significato ancora più importante, perché rappresentano un segno di speranza e il racconto vivo di una città che vuole guardare avanti". Così la sindaca Vittoria Ferdinandi ha dato il benvenuto negli spazi della CDP Maserati Perugia...🔗 Leggi su Lanazione.it
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