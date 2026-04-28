Come funziona davvero l'ADUO nella F1 2026 | i criteri per stilare la classifica dei motori

La FIA ha annunciato le linee guida che verranno utilizzate nel 2026 per stilare la classifica dei motori in Formula 1, in relazione all'assegnazione dell'ADUO. È stato precisato come verranno valutati i vari criteri e quali parametri influiscono sulla graduatoria finale. La decisione riguarda le modalità di confronto tra i motori e il metodo con cui verrà determinata la posizione di ciascun costruttore nella classifica.

La FIA ha chiarito i criteri con cui verrà stilata la classifica dei motori per assegnare l'ADUO nella F1 2026. Tombazis ha spiegato che il parametro centrale sarà la potenza del motore termico, calcolata con un sistema "pesato" sul giro.🔗 Leggi su Fanpage.it

RIVOLUZIONE F1 2026: LA GUIDA FACILE PER CAPIRE IL NUOVO MONDIALE DI FORMULA 1

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