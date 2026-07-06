Al Teatro alla Scala è stata presentata una collaborazione tra arte e sport in vista del 97esimo Gran Premio d’Italia a Monza. La manifestazione, alla sua 97esima edizione, coinvolge iniziative congiunte di cultura e sport. Nessun dettaglio sulla data specifica o sui contenuti delle iniziative. La presentazione si è svolta in occasione di un evento pubblico, con rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori presenti.

“Il Gran Premio d’Italia a Monza ormai è una costante, siamo arrivati alla 97esima edizione ed essere qua oggi al Teatro alla Scala a poter presentare le iniziative congiunte di arte e cultura con lo sport è veramente un grande piacere”. A dirlo è il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative culturali collegate al Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1, al Teatro alla Scala. “Le iniziative sono diverse: abbiamo il maestro Lodola, che ha voluto disegnare il manifesto celebrativo del Gran Premio, e il tenore Francesco Meli, grande protagonista qui alla... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - F1, La Russa: "Arte e sport insieme per il Gp d'Italia"

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