Velo, marchio di Bat Italia, e Aprilia Racing parteciperanno al Gran Premio d’Italia nel 2026. La collaborazione tra i due partner riguarda la presenza nel motomondiale, senza ulteriori dettagli su ruoli specifici o modalità di partecipazione. La conferma è stata comunicata ufficialmente, senza indicare eventuali cambiamenti o sviluppi futuri nel progetto. La partecipazione si svolgerà nel contesto della stagione 2026 del campionato mondiale di MotoGP.

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - Velo, brand di Bat Italia e leader in Italia e in Europa nella categoria dei sacchetti di nicotina per uso orale, è sceso nuovamente in pista al fianco di Aprilia Racing, in occasione dell'attesissimo Gran Premio d'Italia, che si è svolto dal 29 al 31 maggio 2026 all'Autodromo Internazionale del Mugello. Velo conferma così il proprio impegno nel mondo del motorsport, in cui tecnologia, passione e performance si fondono in uno dei campionati più iconici e seguiti del panorama sportivo internazionale. In qualità di sponsor, Velo ha accompagnato Aprilia Racing in questa prima tappa italiana del campionato con una presenza attiva per tutto il weekend e un ricco programma di iniziative dedicate a ospiti, partner e fan del brand. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Motomondiale: Velo e Aprilia Racing insieme al Gp d'Italia 2026

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