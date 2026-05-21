Dal 21 al 24 maggio, il fine settimana dedicato alle competizioni motoristiche propone un ricco palinsesto con il Gran Premio del Canada di Formula 1 e le 500 Miglia di Indianapolis in Indycar. La programmazione completa delle dirette è disponibile attraverso Sky Sport e NOW, con dettagli sulle trasmissioni e i team di commento coinvolti. Gli appassionati possono seguire gli eventi in streaming e in televisione, con aggiornamenti sulle gare e le analisi dei protagonisti, in un calendario che copre diverse discipline del motorsport.

Guida completa alle dirette Motori del weekend, con programmazione dettagliata Sky e NOW e team di commento. In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1 e NTT Indycar Series. F1 A MONTRÉAL – Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, appuntamento in diretta esclusiva con il quinto appuntamento del mondiale 2026 di F1, il Gran Premio del Canada,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 19.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì l’unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Sabato, alle 18. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend (21 - 24 Maggio) F1 GP Canada e Indycar 500 Miglia Indianapolis (streaming NOW)

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