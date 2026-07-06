Un’operazione internazionale coordinata da Europol ha smantellato una rete criminale composta da uomini che drogavano e violentavano le proprie partner. Gli indagati utilizzavano gruppi di chat online per pianificare gli abusi, scambiarsi istruzioni e condividere materiale video e fotografico delle violenze. L’indagine ha portato al fermo di diversi sospetti e al sequestro di dispositivi elettronici. L’attività investigativa ha coinvolto più paesi e ha portato alla luce questa organizzazione criminale.

Un'operazione internazionale, coordinata da Europol, ha portato alla luce reti criminali altamente organizzate composte da uomini che drogavano e violentavano le proprie partner, utilizzando gruppi di chat online per pianificare gli abusi, scambiarsi istruzioni e condividere foto e video delle aggressioni. Un macabro scenario che ricorda il caso francese di Gisele Pelicot. L'inchiesta, denominata "Project Medusa" e avviata lo scorso aprile, ha coinvolto le autorità di Germania e Regno Unito, con il supporto delle forze dell'ordine di Stati Uniti, Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna. Secondo Europol, tra il 22 e il 24 giugno sono stati identificate 156 persone tra autori e vittime, aperte più di 270 piste investigative e arrestate 57 persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Europol, sgominata rete di stupratori: drogavano e violentavano le partner filmando gli abusi

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