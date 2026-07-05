Le forze dell’ordine di sette paesi, con il supporto di Europol, hanno condotto un’operazione contro la rete del Progetto Medusa. Durante il blitz sono state identificate 156 vittime e autori di reati. Le indagini hanno rivelato come i sospetti utilizzassero chat segrete per pianificare e coordinare abusi e somministrare droghe alle vittime. L’operazione è stata definita senza precedenti.

Le forze dell’ordine di sette Paesi, guidate dalle autorità tedesche e britanniche e supportate da Europol, hanno identificato 156 vittime e autori di reati in un’operazione senza precedenti volta a contrastare le aggressioni sessuali con l’uso di droghe. L’operazione si è concentrata principalmente sulle aggressioni che avvengono all’interno di relazioni intime, in particolare nel contesto di comunità online misogine. Dal 22 al 24 giugno 2026, 29 investigatori si sono riuniti presso la sede della National crime agency (Nca) a Londra. – Notizie.com Lì, hanno collaborato a stretto contatto per identificare autori di reati, vittime, gruppi misogini e nuove piste investigative nell’ambito del Progetto Medusa. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Progavano le vittime e coordinavano gli abusi nelle chat segrete: maxi blitz di Europol contro la rete globale del Progetto Medusa

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