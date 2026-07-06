EUG Salerno 2026 | il PalaDelMauro e l’Irpinia al centro della manifestazione

Da anteprima24.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Avellino ha ufficialmente aderito ai European Universities Games Salerno 2026, con il PalaDelMauro come sede principale. La manifestazione coinvolge anche l’Irpinia, che si prepara ad accogliere atleti e visitatori nel 2026. La cerimonia di adesione si è svolta presso il palazzetto, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e organizzatori dell’evento. La partecipazione di Avellino e dell’Irpinia rafforza il ruolo della regione come protagonista delle competizioni europee universitarie.

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Tempo di lettura: 2 minuti Avellino entra ufficialmente nel circuito degli European Universities Games Salerno 2026. Al PalaDelMauro è stato presentato il programma delle gare che interesseranno il capoluogo irpino e parte della provincia nell’ambito della manifestazione sportiva universitaria più importante d’Europa, in programma dal 18 luglio al 1 agosto. L’evento, promosso dalla European University Sports Association (EUSA), coinvolgerà l’intera Campania con oltre quattromila studenti-atleti provenienti da centinaia di università europee. Il PalaDelMauro sarà il palcoscenico delle gare di calcio a 5, mentre Montoro ospiterà il torneo di calcio e altre competizioni di futsal e pallamano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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