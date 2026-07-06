EUG Salerno 2026 | il PalaDelMauro e l’Irpinia al centro della manifestazione

Notizia in breve

Avellino ha ufficialmente aderito ai European Universities Games Salerno 2026, con il PalaDelMauro come sede principale. La manifestazione coinvolge anche l’Irpinia, che si prepara ad accogliere atleti e visitatori nel 2026. La cerimonia di adesione si è svolta presso il palazzetto, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e organizzatori dell’evento. La partecipazione di Avellino e dell’Irpinia rafforza il ruolo della regione come protagonista delle competizioni europee universitarie.