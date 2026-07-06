EUG Salerno 2026 | il PalaDelMauro e l’Irpinia al centro della manifestazione
Avellino ha ufficialmente aderito ai European Universities Games Salerno 2026, con il PalaDelMauro come sede principale. La manifestazione coinvolge anche l’Irpinia, che si prepara ad accogliere atleti e visitatori nel 2026. La cerimonia di adesione si è svolta presso il palazzetto, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e organizzatori dell’evento. La partecipazione di Avellino e dell’Irpinia rafforza il ruolo della regione come protagonista delle competizioni europee universitarie.
Tempo di lettura: 2 minuti Avellino entra ufficialmente nel circuito degli European Universities Games Salerno 2026. Al PalaDelMauro è stato presentato il programma delle gare che interesseranno il capoluogo irpino e parte della provincia nell’ambito della manifestazione sportiva universitaria più importante d’Europa, in programma dal 18 luglio al 1 agosto. L’evento, promosso dalla European University Sports Association (EUSA), coinvolgerà l’intera Campania con oltre quattromila studenti-atleti provenienti da centinaia di università europee. Il PalaDelMauro sarà il palcoscenico delle gare di calcio a 5, mentre Montoro ospiterà il torneo di calcio e altre competizioni di futsal e pallamano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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