EUG Salerno 2026 | 4000 atleti e 30 nazioni pronti al via

Notizia in breve

Sono circa 4.000 gli atleti provenienti da 30 nazioni che si preparano a competere in diverse discipline sportive tra Salerno e Avellino. Le strutture coinvolte sono 30, distribuite lungo le due province, pronte ad accogliere le competizioni. Tra le località interessate, alcuni borghi campani si trasformeranno in campi di gioco temporanei, pronti a ospitare le gare di varie discipline sportive.