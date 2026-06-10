EUG Salerno 2026 | 4000 atleti e 30 nazioni pronti al via
Sono circa 4.000 gli atleti provenienti da 30 nazioni che si preparano a competere in diverse discipline sportive tra Salerno e Avellino. Le strutture coinvolte sono 30, distribuite lungo le due province, pronte ad accogliere le competizioni. Tra le località interessate, alcuni borghi campani si trasformeranno in campi di gioco temporanei, pronti a ospitare le gare di varie discipline sportive.
? Domande chiave? In Breve Oltre 4000 atleti pronti per gli EUG Salerno 2026: mancano 38 giorni alla cerimonia in Piazza della Libertà. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per i Giochi Europei Universitari, che vedranno l’Università degli Studi di Salerno protagonista dal 18 luglio al 1° agosto. Con soli 38 giorni alla cerimonia inaugurale prevista in Piazza della Libertà, la macchina organizzativa sta accelerando per accogliere una massa di sportivi senza precedenti. Le cifre che emergono sono impressionanti: si prevede la partecipazione di oltre 4000 atleti, un numero che supera persino i quasi 3000 impegnati nei recenti Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. L’evento porterà in Italia la rappresentanza di 30 nazioni diverse, coinvolgendo oltre 150 atenei europei in una sfida che spazia tra 13 discipline sportive differenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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