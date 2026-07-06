Sono stati attivati servizi straordinari per i passeggeri che devono raggiungere Catania dall’aeroporto di Fontanarossa, chiuso temporaneamente. Sono stati organizzati transfer e treni speciali partenti da Comiso, Trapani e Palermo. La chiusura dell’aeroporto ha portato all’attivazione di un piano di emergenza, con l’obiettivo di ridurre i disagi per chi deve spostarsi nella zona. I servizi speciali sono stati messi in atto per garantire la mobilità dei viaggiatori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attivato il piano di emergenza per limitare i disagi causati dalla chiusura dell’aeroporto di Fontanarossa. La Regione Siciliana ha predisposto un piano straordinario per garantire la mobilità dei viaggiatori coinvolti nella chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, resa necessaria dall’intensa attività eruttiva dell’Etna e dalle conseguenti limitazioni dello spazio aereo. Tra le misure adottate figurano servizi di transfer dall’aeroporto di Comiso, collegamenti su gomma dagli scali di Trapani-Birgi e Palermo-Punta Raisi verso Catania, oltre all’attivazione di due treni straordinari sulla tratta Palermo-Messina-Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Etna, servizi straordinari per i passeggeri: transfer e treni speciali da Comiso, Trapani e Palermo verso Catania

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