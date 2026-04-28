Catania e Comiso volano | 12,5 milioni di passeggeri e utili in crescita

Nel primo trimestre dell'anno, i due aeroporti gestiti dalla società hanno accolto complessivamente 12,5 milioni di passeggeri, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando i ricavi a circa 30 milioni di euro. Nonostante questa crescita nei numeri e nei ricavi, l'utile si attesta a 8 milioni di euro, mentre l'Ebit registra una diminuzione.

? Cosa sapere Sac gestisce 12,5 milioni di passeggeri a Catania e Comiso con 8 milioni di utili.. I ricavi salgono del 7% a 30 milioni di euro nonostante il calo dell'Ebit.. L’assemblea dei soci di Sac ha dato il via libera al bilancio 2025, che attesta un utile netto di 8 milioni di euro per la gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, nonostante una flessione rispetto ai 12,8 milioni dell’esercizio precedente. Se guardiamo oltre la fredda fotografia contabile, i numeri raccontano una storia di resilienza che si riflette direttamente sul movimento della nostra terra. Il valore complessivo della produzione è salito al 112,2 milioni di euro, segnando un incremento del 3,3% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

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