L’eruzione dell’Etna prosegue, causando la chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa fino alle 10 di martedì 7 luglio. L’attività vulcanica ha anche portato alla sospensione delle operazioni presso la base militare di Sigonella. Il traffico aereo nella Sicilia orientale è rallentato, con voli in arrivo e partenza bloccati.

L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di domani, martedì 7 luglio. A comunicarlo è la Sac, la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte., L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa un chilometro e mezzo di altezza. La nube, spinta dal vento, continua a compromettere la visibilità e le condizioni di sicurezza per il traffico aereo, rendendo impossibili le operazioni di decollo e atterraggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Tgcom24.mediaset.it - Etna senza sosta, chiude l'aeroporto di Catania | Bloccata anche la base militare di Sigonella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eruzione Etna: prolungato lo stop ai voli su Catania, blocco fino alle 18. Chiuso anche lo spazio aereo di SigonellaL’aeroporto di Catania rimane chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna, con tutte le operazioni di volo sospese fino alle 18 di oggi.

Sigonella, movimenti sospetti di un drone americano: i dubbi di una nuova base militare nel Golfo, cosa c'è dietroA Sigonella sono stati rilevati movimenti sospetti di un drone americano, attirando l’attenzione e suscitando polemiche.

Argomenti più discussi: Etna in eruzione: aeroporto di Fontanarossa chiuso fino a domani mattina; Piedimonte e Linguaglossa, controllo straordinario del territorio; Ragalna, presentato il cartellone delle manifestazioni estive; L’Etna dà spettacolo con un’eruzione che blocca l’Aeroporto di Catania: imponente nube di cenere visibile anche dalla Calabria | FOTO.

Etna chiude Catania: bus e treni per i dirottatiL’eruzione dell’Etna nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio ha costretto la società di gestione dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa a sospendere tutte le operazioni di volo. Il blocco, in vig ... cataniaoggi.it