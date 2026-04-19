Sigonella movimenti sospetti di un drone americano | i dubbi di una nuova base militare nel Golfo cosa c' è dietro

A Sigonella sono stati rilevati movimenti sospetti di un drone americano, attirando l’attenzione e suscitando polemiche. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni riguardanti una possibile nuova base militare nel Golfo. La questione ha riacceso il dibattito pubblico, dopo che in passato l’Italia aveva già rifiutato alcune richieste degli Stati Uniti in ambito militare.