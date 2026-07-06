Etna in attività disagi all’aeroporto di Catania | voli sospesi fino a mezzogiorno
L’attività del vulcano Etna ha causato disagi all’aeroporto di Catania, con voli sospesi fino alle 12. La società di gestione ha comunicato alle 7:50 che tutte le partenze e gli arrivi sono stati bloccati a causa dell’attività vulcanica. La sospensione dei voli è in vigore da questa mattina e potrebbe protrarsi oltre l’orario previsto. Non sono stati segnalati aggiornamenti sulla ripresa delle operazioni.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La situazione legata all’attività vulcanica dell’Etna continua a creare pesanti disagi allo scalo di Catania. La società di gestione Sac, con un aggiornamento diffuso alle 7:50 di questa mattina, ha comunicato che permane la sospensione dei voli in arrivo e il blocco totale delle partenze fino alle ore 12, ora locale. Attività vulcanica e impatto sul traffico aereo. Le restrizioni sono state adottate a seguito delle attività eruttive registrate tra la notte del 5 e il 6 luglio, che hanno prodotto emissioni di cenere vulcanica tali da compromettere la sicurezza delle operazioni di volo. La Sac ha precisato che, allo stato attuale, l’aeroporto di Catania rimane operativo solo in attesa di un miglioramento delle condizioni di sicurezza legate alla dispersione della cenere nell’area. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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