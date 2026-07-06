Etna in attività disagi all’aeroporto di Catania | voli sospesi fino a mezzogiorno

Notizia in breve

L’attività del vulcano Etna ha causato disagi all’aeroporto di Catania, con voli sospesi fino alle 12. La società di gestione ha comunicato alle 7:50 che tutte le partenze e gli arrivi sono stati bloccati a causa dell’attività vulcanica. La sospensione dei voli è in vigore da questa mattina e potrebbe protrarsi oltre l’orario previsto. Non sono stati segnalati aggiornamenti sulla ripresa delle operazioni.