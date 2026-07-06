Una nube di cenere vulcanica proveniente dall’Etna ha causato la sospensione dei voli serali e notturni all’aeroporto di Catania. L’eruzione ha prodotto un’intensa attività che ha interrotto temporaneamente le operazioni di atterraggio e decollo per tutti i voli in arrivo durante le ore notturne. La situazione ha provocato il rallentamento e il blocco del traffico aereo nella zona.

L’intensa attività dell’ Etna torna ad avere conseguenze sul traffico aereo. A causa della nube di cenere vulcanica generata dall’eruzione, sono state sospese le attività di volo serali e notturne per tutti gli aerei in arrivo all’ aeroporto di Catania. La decisione è stata comunicata dalla società di gestione dello scalo, che ha precisato come siano invece regolarmente consentite le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto. Stop agli arrivi per la nube di cenere. La sospensione dei voli in arrivo è stata disposta dopo che la rotazione dei venti ha spinto la nube di cenere verso l’area dello scalo etneo, rendendo necessarie limitazioni al traffico aereo per garantire la sicurezza delle operazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Etna, esplode l’emergenza: nube di cenere e traffico aereo in tilt

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Etna, esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova

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