Eruzione dell' Etna e alta colonna di cenere su Catania problemi allo spazio aereo fino a sera

Il 5 luglio si è verificata una nuova fase eruttiva dell’Etna, con una significativa emissione di cenere vulcanica. La nube di cenere si è innalzata fino a circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano, portando a problemi nello spazio aereo che sono durati fino a sera. La cenere ha causato disagi aerei e ha coperto la zona circostante, in particolare l’area di Catania.

Nuova fase eruttiva dell’Etna nella mattinata del 5 luglio: una consistente emissione di cenere vulcanica ha generato una nube alta circa 1,5 chilometri sopra la sommità del vulcano. L’attività ha avuto ripercussioni anche sul traffico aereo: l’aeroporto di Catania ha limitato gli arrivi e parte dello spazio aereo resterà chiuso per tutta la giornata. Eruzione dell'Etna e alta colonna di cenere su Catania Il monitoraggio dell'Ingv Catania, problemi allo spazio aereo Consigli per i passeggeri Eruzione dell’Etna e alta colonna di cenere su Catania Nuova intensa attività eruttiva sull’Etna, dove nella mattinata di domenica 5 luglio si è registrata un’emissione di cenere vulcanica dalla bocca situata sull’alto fianco orientale del cratere Voragine. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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