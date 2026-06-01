Nell’estrazione di oggi del Million Day, lunedì 1 giugno 2026, sono stati annunciati i numeri vincenti in diretta. I numeri estratti non sono stati ancora comunicati nel dettaglio. L’estrazione si è svolta questa mattina, con i risultati disponibili immediatamente dopo. I vincitori potranno verificare se hanno indovinato i numeri scelti per questa giornata. L’estrazione avviene regolarmente ogni giorno e i risultati vengono pubblicati subito dopo.

Oggi, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 1 giugno 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 31 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 30 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 29 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 28 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 27 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 1 giugno 2026: i numeri vincenti di lunedì

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di lunedì 5 Gennaio 2026

Notizie e thread social correlati

Estrazione Million Day di oggi, 6 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedìL'estrazione del Million Day di oggi, lunedì 6 aprile 2026, si è conclusa e i numeri vincenti sono stati annunciati in diretta.

Estrazione Million Day di oggi, 4 maggio 2026: i numeri vincenti di lunedìAlle ore 19:00 di oggi, 4 maggio 2026, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti del gioco Million Day.

Temi più discussi: Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 26 maggio; Estrazione Million Day 31 maggio 2026: i numeri vincenti; Estrazioni MillionDAY ed EXTRA MillionDAY del 27 maggio 2026; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 28 maggio.

Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com

MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 20:30 di Domenica 31 MaggioProseguono il MillionDay e il MillionDay Extra, sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Il MillionDay è ... quifinanza.it

Estrazione Million Day di oggi 31 maggio 2026 | I numeri vincenti delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 31 maggio 2026, ore 20:30: scopriamo quali sono le due cinquine fortunate ... ilsussidiario.net