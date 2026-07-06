Espulsione revocata a Balogun Infantino rompe il silenzio | la sua versione
Il caso di Folarin Balogun, che aveva subito una squalifica poi annullata, ha attirato l’attenzione anche nel settore politico. Il presidente della FIFA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, spiegando le ragioni della revoca e precisando i passaggi seguiti nel procedimento. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato motivazioni diverse dalla verifica delle procedure e delle decisioni prese in fase di squalifica e successiva revoca.
Washington, 6 luglio 2026 – Il caso Folarin Balogun entra anche sul terreno politico. Dopo le polemiche sulla squalifica poi revocata all’attaccante degli Stati Uniti ai Mondiali 2026, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha confermato di aver parlato con Donald Trump, ribadendo però l’indipendenza degli organi giudiziari della Federazione internazionale. La vicenda riguarda la decisione del Comitato di Disciplina indipendente della Fifa, finita al centro del dibattito dopo l’espulsione di Balogun e il rischio di squalifica per la partita successiva del Team Usa. Infantino: “Gli organi giudiziari della Fifa sono indipendenti” In una... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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Mondiali, Donald Trump conferma: «Ho parlato con Infantino per l’espulsione di Balogun»Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per chiedere la revoca della squalifica a Balogun.
Temi più discussi: FIFA autorizza Balogun al Mondiale dopo chiamata Trump; La grazia | L’espulsione di Balogun, e l’ennesimo scandalo che imbarazza la Fifa di Infantino; Colpo di scena Usa, la Fifa sospende la squalifica di Balogun: potrà giocare contro il Belgio nonostante l'espulsione!; La FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun ai Mondiali.
Trump conferma di aver parlato dell’espulsione di Balogun con Infantino, Presidente della FIFA. Casualmente la squalifica è stata revocata e Balogun potrà scendere in campo contro il Belgio. Va bene che il calcio sia ormai marcio e corrotto ai piani altissimi x.com
La paura anzi, la FIFA si taglia con il coltello anche negli studi televisivi. Ieri sera Marco Tardelli ha affrontato lo scottante tema della revoca dell'espulsione all'attaccante statunitense Folarin Balogun. Un discorso pacato, ma netto e anche intelligente, perché n facebook
Il Belgio fa appello contro la decisione della FIFA di permettere all'attaccante statunitense Balogun di giocare nonostante il cartellino rosso reddit
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