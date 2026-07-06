Espulsione revocata a Balogun Infantino rompe il silenzio | la sua versione

Notizia in breve

Il caso di Folarin Balogun, che aveva subito una squalifica poi annullata, ha attirato l’attenzione anche nel settore politico. Il presidente della FIFA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, spiegando le ragioni della revoca e precisando i passaggi seguiti nel procedimento. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato motivazioni diverse dalla verifica delle procedure e delle decisioni prese in fase di squalifica e successiva revoca.