Un giovane di 22 anni è morto dopo aver perso il controllo dell’auto e finito nel fiume in via Oberdan, tra Canaro e Polesella. L’incidente è avvenuto alle 3 di questa notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vettura è stata recuperata dai vigili del fuoco. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello schianto.

Canaro (Rovigo), 5 luglio 2026 – Un’ennesima tragedia della strada in Polesine. L’ incidente è successo nella notte di oggi verso le 3 in via Oberdan, strada comunale che collega il territorio comunale di Canaro con quello di Polesella. La vittima è Matteo Fabbri, 22 anni, di Riva del Po (Ferrara). Stando alle prime ricostruzioni sulla dinamica, in fase di accertamento, l’autovettura sarebbe fuoriuscita dalla carreggiata stradale in maniera autonoma, per finire nel canale Poazzo ribaltandosi fino a rimanere sommersa dall’acqua. L’allarme lanciato dai passanti e i soccorsi. Alcuni passanti hanno provveduto a chiamare i soccorsi. In loco sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Rovigo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Fabbri morto nell’incidente a 22 anni: finisce con l’auto nel fiume

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