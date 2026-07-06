Un uomo di 70 anni è stato arrestato a Parma con l’accusa di aver compiuto violenza sessuale aggravata su una minorenne. L’indagine si è concentrata sul suo ruolo di istruttore di equitazione, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con la vittima nel circolo ippico.

Un uomo di 70 anni è stato arrestato a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne. L'uomo avrebbe approfittato del suo ruolo di istruttore di equitazione e del rapporto di fiducia con la vittima, costruito nel tempo tra le mura del circolo ippico. Prima i palpeggiamenti, poi i rapporti intimi: la giovane ragazza sarebbe stata costretta a compiere e subire atti sessuali di vario genere. I fatti sarebbero avvenuti all'interno della struttura sportiva, che è risultata estranea ai fatti. Il 70enne si trova adesso agli arresti domiciliari, all'esito della raccolta di gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Era il suo istruttore: 70enne arrestato a Parma per violenza sessuale su minore

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