Era nell’elenco degli arbitri per il prossimo Mondiale (11 giugno-19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti) in quota Uefa (la Federcalcio europea), ma la Federcalcio internazionale (Fifa) ha già comunicato che, finché l’indagine sarà in corso, non verrà designato - anche per gare della federazione nazionale cui appartiene -, perché accusato di violenza sessuale ai danni di un minorenne. La notizia è stata pubblicata dal Sun e riguarda un arbitro non inglese finito in manette al termine di una gara di Coppa che aveva diretto Oltremanica. L’articolo del tabloid, che cita una fonte anonima, sostiene che "l’uomo, sulla trentina d'anni, avrebbe iniziato a parlare con un ragazzino nella zona comune dell’albergo, toccandolo e palpeggiandolo contro la sua volontà e cercando poi di convincerlo a salire in camera con lui".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Violenza sessuale su un minore: arrestato un arbitro designato per il Mondiale

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