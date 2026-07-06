Epilessia farmacoresistente | dal Mario Negri scoperta per rallentare la progressione

Uno studio condotto presso il Mario Negri ha individuato una miscela di acidi grassi a catena corta, prodotti dal microbiota intestinale, che potrebbe ridurre la progressione dell’epilessia farmacoresistente e migliorare i deficit cognitivi collegati. La ricerca si basa sull’osservazione degli effetti di questa combinazione sui modelli sperimentali, evidenziando un possibile approccio terapeutico. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sui trial clinici o sui risultati specifici ottenuti finora.

Una miscela di acidi grassi a catena corta prodotti naturalmente dal microbiota intestinale potrebbe rallentare la progressione dell’epilessia farmacoresistente e migliorare i deficit cognitivi associati alla malattia. È il risultato di uno studio preclinico coordinato dall’ Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con il gruppo di ricerca dell’ IRCCS ‘Istituto Giannina Gaslini’ di Genova e dell’ Università di Genova, e pubblicato sulla prestigiosa rivista Annals of Neurology. Si tratta di un approccio che, agendo sulla comunicazione tra intestino e cervello, potrebbe aprire nuove prospettive nel trattamento... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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