Parkinson Isaias Nuove terapie per rallentare la progressione della malattia
Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente le persone anziane. Recentemente, ci sono stati aggiornamenti sulle possibili nuove terapie mirate a rallentare la progressione della condizione. Queste terapie sono al centro di studi clinici e sperimentazioni, con l’obiettivo di trovare metodi più efficaci per gestire i sintomi e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La malattia si manifesta con problemi motori e altre complicazioni neurologiche.
ROMA (ITALPRESS) – Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa cronica che colpisce soprattutto il sistema motorio, ma può coinvolgere anche funzioni cognitive e comportamentali: a livello biologico si manifesta con la progressiva degenerazione dei neuroni che producono dopamina in una specifica area del cervello, la substantia nigra; la carenza di dopamina compromette la regolazione dei movimenti. I sintomi principali del Parkinson sono tremore a riposo, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e instabilità: in alcuni casi si manifestano anche alterazioni del sonno, depressione, perdita dell’olfatto e difficoltà cognitive, soprattutto nelle fasi più avanzate.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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