PreVieni in Fiera | nuova collaborazione con il Mario Negri Remuzzi | Fondamentale la prevenzione

La manifestazione “PreVieni in Fiera” continua a crescere, puntando su una collaborazione rinnovata con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs. Questa partnership mira a integrare un approccio più scientifico e ad ampliare l’interesse pubblico verso i temi della prevenzione. L’evento, che ha già riscosso successo nelle precedenti edizioni, si propone di rafforzare l’offerta informativa e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dello screening e delle pratiche preventive.

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Bergamo. Sulla base del successo delle edizioni precedenti, “ PreVieni in Fiera” prosegue e si rafforza grazie alla nuova collaborazione con l’ Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, finalizzata a rafforzare l’approccio scientifico e ad ampliare la portata dell’iniziativa. “Abbiamo visto che intercettare le persone in momenti di svago, permette davvero di catturare la loro attenzione. È un’occasione per far conoscere loro i progetti di prevenzione, far capire quanto è importante per la loro vita aderire a questi percorsi e riuscire già a instradarli – afferma Simonetta Cesa direttore sociosanitario Asst Papa Giovanni XXIII. Si parla infatti di oltre mille vaccinazioni somministrate, centinaia di screening effettuati e migliaia di cittadini raggiunti.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Da Fondazione Bcc Milano 900mila euro al Mario Negri, Remuzzi: “Obiettivo trapianto senza rigetto”“Grazie al generoso sostegno della Fondazione Bcc Milano possiamo realizzare una rivoluzione: fare in modo che si arrivi a eseguire i trapianti senza... La Provincia offre una parte dell'ex Mario Negri sud alla Regione come magazzino di farmaciLa Provincia di Chieti ha risposto all’avviso esplorativo pubblicato da Areacom per la ricerca di due immobili da adibire a magazzini hub per farmaci... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: PreVieni in Fiera: nuova collaborazione con il Mario Negri. Remuzzi: Fondamentale la prevenzione; PreVieni in Fiera cresce a Bergamo: oltre mille vaccinazioni e nuova collaborazione con il Mario Negri; PreVieni in Fiera si allea col Mario Negri: passo in avanti nella prevenzione sanitaria.