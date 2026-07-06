Enti locali Funaro Firenze sindaco più apprezzato Decaro Puglia il governatore più gradito – IL SONDAGGIO NOTO

Notizia in breve

La sindaca di Firenze ottiene il 66% di consenso, risultando il primo sindaco più apprezzato in Italia e diventando la prima donna a raggiungere questa posizione. Tra i governatori regionali, due sono al primo anno di mandato e si distinguono per il gradimento. I dati sono stati raccolti tramite un sondaggio che misura il favore dei cittadini verso i loro rappresentanti locali e regionali.