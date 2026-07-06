Enti locali Funaro Firenze sindaco più apprezzato Decaro Puglia il governatore più gradito – IL SONDAGGIO NOTO
La sindaca di Firenze ottiene il 66% di consenso, risultando il primo sindaco più apprezzato in Italia e diventando la prima donna a raggiungere questa posizione. Tra i governatori regionali, due sono al primo anno di mandato e si distinguono per il gradimento. I dati sono stati raccolti tramite un sondaggio che misura il favore dei cittadini verso i loro rappresentanti locali e regionali.
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, con il 66% di gradimento, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. Sul fronte delle Regioni, la classifica premia due governatori al primo anno di mandato. Primo si trova Antonio Decaro con il 66%, seguito da Alberto Stefani con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Decaro è il governatore più apprezzato, ma Stefani e Fedriga lo tallonano. La classifica che premia la LegaIl presidente di Regione con il consenso più alto in Italia è Antonio Decaro, con il 66% di approvazione.
Fedriga è il governatore più gradito, Fico al quinto postoTra i presidenti di Regione, due esponenti del Nord e della Lega si distinguono per il livello di approvazione tra i cittadini.
Temi più discussi: Enti locali, Funaro sindaca più apprezzata, Decaro primo governatore; Governance Poll 2026: in testa la sindaca di Firenze Sara Funaro e il governatore Antonio Decaro; Via Pistoiese, inaugurata la sede regionale della Lega; Contributi alla cultura Metrocittà Firenze, finanziati 69 progetti per 321.000 euro.
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