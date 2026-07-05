Domani si terrà la cerimonia di posa della prima pietra di una nuova gigafactory di batterie presso il petrolchimico di Brindisi. La struttura nasce dalla joint venture tra Eni e Seri Industrial, che ha creato la società Eni Storage Systems. L’evento si svolgerà nella sala dei Venti dello stabilimento Versalis. La costruzione della fabbrica rappresenta una nuova fase per l’area, che rischia il collasso a causa delle sfide del settore petrolchimico.

Riflettori puntati, domani, sul petrolchimico di Brindisi. Presso la sala dei Venti dello stabilimento Versalis si terrà infatti la cerimonia di posa della prima pietra della nuova gigafactory di batterie, un progetto nato dalla joint venture tra Eni e Seri Industrial, che ha dato vita alla società Eni Storage Systems. La cerimonia Un appuntamento che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Sul palco si alterneranno i saluti della responsabile dello stabilimento Claudia Prati, del sindaco Giuseppe Marchionna, del commissario straordinario per la reindustrializzazione Luigi Carnevale e del prefetto Guido Aprea. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La gigafactory di batterie Eni da domani diventa realtà ma il petrolchimico rischia il collasso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Petrolchimico, verso la realizzazione della Gigafactory: incontro in PrefetturaNella mattinata di oggi si è svolto a Brindisi un incontro presso la Prefettura, presieduto dal Prefetto, per discutere degli interventi relativi al...

La Baita di Campallorzo. Il sogno diventa realtà. Domani l’inaugurazioneDomani si terrà l’inaugurazione della Baita Verde di Campallorzo, struttura completamente rinnovata grazie a un progetto finanziato dal Piano...

Energia, Eni punta sulle batterie green con la gigafactory di BrindisiIl 6 luglio a Brindisi verrà posta la prima pietra della gigafactory Eni per batterie litio ferro fosfato. Un progetto da 800 milioni di euro che promette 1.300 posti di lavoro e un futuro più sosteni ... italiaoggi.it

Via libera del Comune alla gigafactory di batterie Eni: Valenza strategica per il territorioVia libera dal Comune di Brindisi al progetto della gigafactory per la produzione di batterie di Eni Storage System. L’ente di piazza Matteotti è stato chiamato, nelle scorse ore, ad esprimere il ... quotidianodipuglia.it