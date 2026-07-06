Il mercato dell'Empoli rimane fermo, senza operazioni concluse durante la prima settimana. La cessione dei due giovani campioni d’Italia con l’Under 17, Perillo e Olivieri, è avvenuta prima dell’inizio di luglio all’Atalanta. Il Cosenza ha mostrato interesse per il difensore Mazzocchi, con uno sconto dal club calabrese per la Serie B. Nel frattempo, il Mantova ha mostrato interesse per il centrocampista Ignacchiti.

La prima settimana di calciomercato, come era prevedibile, si è chiusa senza operazioni in casa Empoli, dato che la cessione dei due ’gioielli’ campioni d’Italia con l’Under 17, Diego Perillo e Francesco Olivieri erano già passati all’Atalanta prima dell’1 luglio. Intanto, però, si intensificano i contatti tra le varie società e nei prossimi giorni potrebbe sbloccarsi o partire effettivamente qualche trattativa. In entrata il nome più ’gettonato’ è quello del 27enne attaccante Simone Mazzocchi (nella foto sopra) del Cosenza, ritenuto ideale per caratteristiche ed esperienza in categoria. In tal senso un assist all’Empoli è arrivato direttamente dal club calabrese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Empoli, mercato ancora in stand-by. Assist Cosenza per Mazzocchi? Sconto del club calabrese per la B. Il Mantova piomba su Ignacchiti

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