L’Inter piomba su Curtis Jones per il centrocampo | vertice di mercato e sì del giocatore
L'Inter ha ripreso i contatti con il Liverpool per ingaggiare Curtis Jones, centrocampista britannico, durante la sessione estiva di mercato. Il club ha ottenuto il via libera dal giocatore, che ha dato il suo assenso alla possibile operazione. La trattativa è in corso e riguarda un trasferimento per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club coinvolti.
L’ Inter ha riavviato ufficialmente i contatti con il Liverpool per assicurarsi le prestazioni sportive del centrocampista britannico Curtis Jones in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Come rivelato dall’esperto di trattative internazionali Fabrizio Romano attraverso un approfondimento video pubblicato sul proprio canale YouTube, il club nerazzurro è tornato alla carica a distanza di qualche mese dal primo approccio esplorativo tentato durante la scorsa finestra invernale di gennaio. La dirigenza di viale della Liberazione ha individuato nel calciatore inglese il profilo ideale per completare il proprio reparto mediano,... 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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