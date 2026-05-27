L’Inter piomba su Curtis Jones per il centrocampo | vertice di mercato e sì del giocatore

Notizia in breve

L'Inter ha ripreso i contatti con il Liverpool per ingaggiare Curtis Jones, centrocampista britannico, durante la sessione estiva di mercato. Il club ha ottenuto il via libera dal giocatore, che ha dato il suo assenso alla possibile operazione. La trattativa è in corso e riguarda un trasferimento per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club coinvolti.