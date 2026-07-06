Una grande area di terreno è stata trasformata in una Solar Farm, riducendo le emissioni di gas serra dell’azienda. Questa installazione utilizza pannelli solari per generare energia pulita e sostenibile. La soluzione si integra nelle strutture dell’aeroporto, contribuendo a diminuire l’impatto ambientale dell’attività aeroportuale. L’installazione si estende su una vasta superficie, alimentando parte delle esigenze energetiche della struttura.

NEGLI ULTIMI ANNI il tema della sostenibilità è passato dall’essere una scelta strategica a una necessità economica e industriale. Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, rappresenta un esempio di innovazione nel segno della sostenibilità. La decarbonizzazione non viene interpretata solo come un impegno ambientale, ma come parte integrante della strategia industriale: attraverso investimenti nelle energie rinnovabili, nell’efficienza e nell’innovazione tecnologica, l’obiettivo è costruire un’infrastruttura aeroportuale più sostenibile e allo stesso tempo più efficiente. Un esempio? La Solar Farm dell’aeroporto di Fiumicino. È un impianto fotovoltaico, da 22 megawatt picco, tra i più grandi al mondo in ambito aeroportuale dedicati all’autoconsumo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emissioni ridotte grazie alla Solar Farm

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