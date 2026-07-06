Lo smart working può ridurre le emissioni di CO2 fino al 75%. Questa diminuzione si ottiene spegnendo l’auto e lavorando da casa, con il portatile acceso dal salotto. La scelta di lavorare in remoto influisce sui livelli di inquinamento atmosferico, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra. I dati indicano che questa modalità di lavoro può avere un impatto significativo sulla qualità dell’aria e sull’ambiente complessivo.

SPEGNERE il motore dell’auto e accendere il portatile dal tavolo del salotto non giova soltanto al portafogli e al bilanciamento dei tempi di vita, ma rappresenta una boccata d’ossigeno per l’intero pianeta. Il lavoro agile, a lungo dibattuto per i suoi riflessi sull’organizzazione aziendale, si rivela ora un’arma strategica contro il cambiamento climatico, capace di sforbiciare le emissioni di anidride carbonica fino al 75%. A certificarlo è uno studio condotto dalla Banca d’Italia (nella foto in basso il governatore Fabio Panetta) insieme all’ Enea, che ha passato al microscopio l’impronta ecologica di oltre 4.200 dipendenti, bilanciando l’impatto degli spostamenti casa-lavoro con quello dei consumi domestici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Emissioni di CO2 ridotte fino al 75% con lo smart working

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Idrogeno, smart working, zone umide, biodiversità - Tg Ambiente

Notizie e thread social correlati

Con lo smart working possibile taglio alle emissioni di CO2 del 75%Uno studio condotto dall’Enea e dalla Banca d’Italia analizza l’impatto dello smart working sulle emissioni di CO2.

Smart working, meno traffico e più sostenibilità: le emissioni di CO2 possono ridursi fino al 75%Uno studio recente indica che l'adozione diffusa del lavoro da remoto potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 75 per cento.

Temi più discussi: Feralpi Group verso il net-zero al 2050: approvati da SBTi gli obiettivi long term per la riduzione delle emissioni di CO2; Emissioni di CO2 ridotte fino al 75% con lo smart working; Trasparenza e calcolo dell’impronta di carbonio nella logistica sostenibile; Ue: modifiche alla direttiva sui pedaggi. Esenzione per tir a zero emissioni fino al 2031.

Quelli che urlano al climate change invocando la riduzione delle emissioni di CO2 sono gli stessi che si oppongono al nucleare, cioè la migliore soluzione per ridurre le emissioni di CO2 mantenendo uguali i consumi elettrici. Questo cosa vi suggerisce? x.com

Emissioni di CO2 ridotte fino al 75% con lo smart workingSPEGNERE il motore dell’auto e accendere il portatile dal tavolo del salotto non giova soltanto al portafogli e al ... quotidiano.net

Se anche l'agricoltura ha un impatto sugli animali, perché il veganismo viene visto come moralmente superiore? reddit

Co2: in 20 anni a Trento emissioni ridotte del 32 per centoDal 2006 la città di Trento ha ridotto le emissioni di Co2 del 32 per cento. Ma entro il 2030 si deve raggiungere il 40%. Mancano dunque ancora 8 punti percentuali per centrare il traguardo stabilito ... rainews.it