Vanno ridotte le spese Nato Lo stop di Meloni e Crosetto alla mozione del centrodestra

Nella mattinata di oggi, il centrodestra ha deciso di non sostenere una mozione riguardante le spese militari, in contrasto con gli impegni assunti in precedenza con la NATO e con l'amministrazione americana. La decisione si è verificata in un momento di divergenza tra i vari esponenti del governo, che hanno manifestato posizioni diverse sulla questione. La discussione ha creato un breve cortocircuito politico, con alcuni leader che hanno espresso la volontà di ridurre le spese in ambito militare.

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