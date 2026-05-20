Vanno ridotte le spese Nato Lo stop di Meloni e Crosetto alla mozione del centrodestra
Nella mattinata di oggi, il centrodestra ha deciso di non sostenere una mozione riguardante le spese militari, in contrasto con gli impegni assunti in precedenza con la NATO e con l'amministrazione americana. La decisione si è verificata in un momento di divergenza tra i vari esponenti del governo, che hanno manifestato posizioni diverse sulla questione. La discussione ha creato un breve cortocircuito politico, con alcuni leader che hanno espresso la volontà di ridurre le spese in ambito militare.
ROMA Cortocircuito. Il centrodestra rinnega per una mattina gli impegni di spesa presi con la Nato e con Donald Trump. Troppi soldi, impossibile spendere il 5 per cento del Pil in sicurezza con la crisi di Hormuz e i rincari alla pompa. Scrive tutto nero su bianco, in una mozione al Senato. Poi sbianchetta: Giorgia Meloni e Guido Crosetto ordinano il dietrofront. Breve storia di un incidente d'aula che per qualche ora rischia di innescare un incidente diplomatico. Il colpo di scena La notizia irrompe di prima mattina, anticipata dal Messaggero.it. Nella mozione di maggioranza c'è un punto, il punto 8, che fa balzare sulla sedia i vertici del governo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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