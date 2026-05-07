Con lo smart working possibile taglio alle emissioni di CO2 del 75%

Uno studio condotto dall’Enea e dalla Banca d’Italia analizza l’impatto dello smart working sulle emissioni di CO2. I ricercatori hanno considerato quattro aspetti principali per valutare i potenziali risparmi. Secondo i risultati, il lavoro da remoto potrebbe ridurre le emissioni di anidride carbonica fino al 75 per cento. L’indagine si concentra sull’effetto delle pratiche di lavoro a distanza sulla qualità dell’ambiente.

Lo smart working fa bene all’ambiente. E la riduzione degli spostamenti casa lavoro può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 fino al 75%. È quanto emerge da uno studio svolto dai ricercatori dell’Enea e della Banca d’Italia sul lavoro da remoto, basato su 4.255 risposte a un questionario somministrato al personale della Banca d’Italia. Nel dettaglio, è stato rilevato che in una giornata di lavoro da remoto le emissioni medie procapite sono pari a 1,1 chili di CO2e, circa quattro volte inferiori di quelle prodotte dal pendolarismo casa lavoro (4,1 kg di CO2e). «Queste stime - sottolinea il gruppo multidipartimentale Enea che ha condotto...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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