Elisabetta Canalis tra mini bikini e selfie allo specchio è più sexy che mai

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la fine della relazione con un imprenditore, l’ex velina condivide sui social foto in bikini e selfie allo specchio. Le immagini mostrano un’immagine di sé più sicura e in forma. Nessun commento sulle motivazioni della rottura, solo aggiornamenti sulla sua quotidianità. Le foto attirano numerosi commenti e like dai follower. La donna non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della relazione.

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Tra cene a lume di candela, selfie in ascensore, allenamenti intensi e scorci romani, il mese di maggio di Elisabetta Canalis sembra condensare alla perfezione tutto il suo stile di vita pieno e dinamico. Nel coloratissimo photodump condiviso sul suo profilo Instagram, la 47enne ha voluto regalare ai fan un variegato diario dei suoi ultimi trenta giorni, e c'è davvero di tutto: dai look sensuali da gran sera agli outfit più casual, mentre sfreccia in monopattino per le strade della Capitale. Una serenità contagiosa e un'energia invidiabile, tra l'Italia e i suoi mille impegni negli Stati Uniti. Leggi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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