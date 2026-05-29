Dopo la fine della relazione con un imprenditore, l’ex velina condivide sui social foto in bikini e selfie allo specchio. Le immagini mostrano un’immagine di sé più sicura e in forma. Nessun commento sulle motivazioni della rottura, solo aggiornamenti sulla sua quotidianità. Le foto attirano numerosi commenti e like dai follower. La donna non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della relazione.

Tra cene a lume di candela, selfie in ascensore, allenamenti intensi e scorci romani, il mese di maggio di Elisabetta Canalis sembra condensare alla perfezione tutto il suo stile di vita pieno e dinamico. Nel coloratissimo photodump condiviso sul suo profilo Instagram, la 47enne ha voluto regalare ai fan un variegato diario dei suoi ultimi trenta giorni, e c'è davvero di tutto: dai look sensuali da gran sera agli outfit più casual, mentre sfreccia in monopattino per le strade della Capitale. Una serenità contagiosa e un'energia invidiabile, tra l'Italia e i suoi mille impegni negli Stati Uniti. Leggi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elisabetta Canalis, tra mini bikini e selfie allo specchio è più sexy che mai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elisabetta Canalis sua figlia skyler e l'italiano

Notizie e thread social correlati

Elisabetta Canalis infiamma maggio, tra bikini mini e selfie allo specchioElisabetta Canalis ha condiviso sui social media foto in bikini mini e selfie allo specchio, attirando l’attenzione dei follower.

Elisabetta Gregoraci, sexy fine settimana a Saint-Tropez tra bikini e selfie allo specchioDurante il fine settimana, una nota conduttrice e showgirl è stata vista a Saint-Tropez, dove ha condiviso diverse foto sui social media.

Bianca Balti ed Elisabetta Canalis, amicizia finita: cosa c’entra la politicaBianca Balti racconta la distanza da Elisabetta Canalis: nessun astio, ma le visioni politiche diverse hanno avuto un peso sul rapporto ... affaritaliani.it

Bianca Balti rompe il silenzio sull’amicizia finita con Elisabetta Canalis: Ci siamo abbandonateBianca Balti racconta perché l’amicizia con Elisabetta Canalis è finita: tra divergenze politiche e rispetto reciproco. rumors.it