L'attrice ha commentato negativamente il cambio di orario delle fiction, passando dalle 20:30 alle 22. Secondo lei, questa scelta rappresenta una mancanza di rispetto sia per gli attori che per il pubblico, penalizzandoli. Ha ricordato come in passato le programmazioni fossero più precisi, con inizio alle 20:30 o alle 21:15, e ha sottolineato che tutto il cast ha lavorato duramente, criticando le recenti decisioni di programmazione.

«Una volta la prima serata era alle 20:30, poi si è passati alle 21:15, ora arriviamo alle 22. Non è giusto, perché io capisco tutte le logiche ma noi abbiamo lavorato tutti come assassini. La devono finire. Dietro c’è il lavoro non solo degli attori, ma di centinaia di lavoratori dello spettacolo che meritano rispetto, al di là delle logiche degli ascolti. Vedere i nostri prodotti così maltrattati mi fa avvelenare. Basterebbe andassero in onda tre quarti d’ora prima per garantirgli il successo che meriterebbero», le sue parole condivise da molti, considerando che le due principali reti televisive italiane, Rai1 e Canale 5, da un po' di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Sofia Ricci: «Iniziare una fiction alle 22 è vergognoso, una mancanza di rispetto per noi e per il pubblico: perché ci penalizzate così?»

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