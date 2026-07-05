Volto tra i più amati delle fiction italiane, Elena Sofia Ricci si prepara ad un altro anno da protagonista assoluta sul piccolo schermo. L’attrice toscana tornerà infatti con la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. Proprio per presentare il suo nuovo progetto, Elena Sofia è stata ospite dell’Italian Global Series di Rimini, cogliendo l’occasione per lanciare un appello alle tv: anticipare l’inizio della prima serata. Elena Sofia Ricci contro i palinsesti tv. L’Italian Global Series di Rimini è un evento che celebra i protagonisti e i progetti del piccolo schermo. Tra gli ospiti della kermesse, quest’anno c’è anche Elena Sofia Ricci, che il prossimo autunno tornerà con la terza stagione della fiction I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Sofia Ricci contro i palinsesti tv: “Basta fiction alle 22”

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