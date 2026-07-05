Elena Sofia Ricci ha espresso forte disappunto riguardo alla programmazione televisiva, definendo scandalosa la messa in onda alle 22. La attrice ha dichiarato di essere molto arrabbiata e si è opposta pubblicamente a questa scelta, considerandola una mancanza di rispetto verso chi lavora dietro le quinte. La sua presa di posizione si è concentrata sulla critica alla collocazione oraria delle trasmissioni, senza fare riferimenti a altri aspetti.

“ La messa in onda alle 22 è scandalosa, sono incavolata nera e mi oppongo alla programmazione così tardi”. È un attacco frontale, durissimo e privo di mediazioni quello lanciato da Elena Sofia Ricci contro le attuali logiche dei palinsesti televisivi. Ospite sul palco dell’Italian Global Series al Teatro Atti di Rimini per presentare la terza stagione della fiction Rai I casi di Teresa Battaglia, l’attrice fiorentina ha preso di mira la tendenza dei network a far slittare l’inizio del prime time a ridosso della seconda serata, penalizzando il potenziale delle produzioni e mortificando i lavoratori del comparto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La devono finire, è una mancanza di rispetto immensa verso chi lavora come un assassino dietro le quinte. La messa in onda alle 22 è scandalosa, sono incavolata nera”: la rabbia di Elena Sofia Ricci

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