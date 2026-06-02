EasyJet nel mirino | Castlelake acquista quote del lowcost inglese
Lakecastle ha acquisito quote di easyJet durante una fase di crisi del vettore low-cost. La società di investimento ha deciso di intervenire in un momento di difficoltà finanziaria dell’azienda. Tuttavia, l’acquisto completo non è ancora possibile, poiché ci sono ostacoli normativi che ne impediscono il completamento entro il 26 giugno. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di rispettare le normative vigenti prima di procedere con eventuali ulteriori acquisizioni.
? Domande chiave Perché Castlelake ha scelto proprio questo momento di crisi per investire?. Quali ostacoli normativi impediranno l'acquisizione totale entro il 26 giugno?. Chi sono gli altri colossi pronti a sfidare l'offerta americana?. Come cambierà il mercato dei voli europei dopo questa operazione?.? In Breve Castlelake ha già acquisito il 2,14% del capitale di EasyJet. Scadenza per offerta ufficiale fissata entro il 26 giugno. Valutazione attuale della compagnia stimata intorno a 3 miliardi di sterline. Titolo EasyJet balza del 7,7% sul Ftse 100 di Londra.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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