EasyJet nel mirino | Castlelake acquista quote del lowcost inglese

Notizia in breve

Lakecastle ha acquisito quote di easyJet durante una fase di crisi del vettore low-cost. La società di investimento ha deciso di intervenire in un momento di difficoltà finanziaria dell’azienda. Tuttavia, l’acquisto completo non è ancora possibile, poiché ci sono ostacoli normativi che ne impediscono il completamento entro il 26 giugno. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di rispettare le normative vigenti prima di procedere con eventuali ulteriori acquisizioni.