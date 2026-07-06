Al Festival di Venezia, è stato assegnato a un attore il Leone d’oro alla carriera. La decisione è arrivata dopo che l’attore non ha presentato quest’anno il suo ultimo film al festival. La premiazione ha suscitato sorpresa tra il pubblico. L’attore ha commentato che ricevere il riconoscimento rappresenta un grande onore, ma anche un segnale di invecchiamento. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuete procedure del festival, senza ulteriori dettagli sui motivi della sua assenza.

Leone d’oro alla carriera per George Clooney. What else? Colpo di scena al Festival di Venezia. Se per un anno non viene a presentare l’ultimo film al Lido, Clooney viene invitato in laguna per il massimo riconoscimento alla carriera. Forse è un po’ prestino (65 anni), ma forse è anche il momento in cui l’hype rischia di scendere e poi tra due tre anni, magari quattro o cinque, George te lo ritrovi in pantofole e vestaglia nella sua villona in Provenza mentre armeggia con la macchina da caffè Nespresso per disincagliare una capsula finita per traverso. Insomma, prima di arrivare al caso Jean-Paul Belmondo (Leone alla Carriera nel 2016 più di là che di qua), meglio che Clooney passi alla cassa della massima onorificenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “È un onore immenso ma significa che sto invecchiando. La Mostra è il mio festival preferito”: Leone d’oro alla carriera per George Clooney a Venezia

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Leone dOro alla carriera a Clooney all83esima Mostra di Venezia: «Un onore immenso»

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