È svolta vera sull' economia?
Negli ultimi giorni, i discorsi sull’economia hanno subito un cambiamento improvviso. Le persone che prima respingevano i dati economici ora riconoscono che i fatti sono troppi per essere ignorati. Le discussioni si sono spostate, con alcuni che, inaspettatamente, adottano parole e argomentazioni simili a quelle usate in precedenza da altri. La scena politica e economica si è evoluta in modo inaspettato, segnando un momento di svolta.
Le ideologie hanno un difetto: resistono ai fatti. Fino al giorno in cui i fatti diventano troppo numerosi per essere ignorati. Ed è sorprendente vedere gli avversari parlare, quasi all'improvviso, la tua stessa lingua. È quello che è accaduto a Padova, al congresso della Uil. Non perché siano scomparse le differenze tra governo e sindacati, ma perché il vocabolario del confronto, almeno per un giorno, ha preso il posto della contrapposizione. E quando cambia il vocabolario, spesso è perché la realtà ha già cambiato il quadro. La presenza di Giorgia Meloni davanti alla platea della Uil è stata molto più di una scelta istituzionale. Da anni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
SMR e nucleare di nuova generazione: soluzione economica o bomba di costi
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L'ultimo aggiornamento UHF è una vera svolta! reddit
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