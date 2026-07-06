È morta a 66 anni Tiziana Aristarco la regista di Mina Settembre e Un medico in famiglia Il dolore di Serena Rossi | Sei stata una guida un porto sicuro

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduta a 66 anni la regista Tiziana Aristarco, nota per aver diretto serie come Mina Settembre e Un medico in famiglia. Nata a Milano nel 1960 e figlia di un critico cinematografico, ha lavorato per quasi quarant’anni nel settore televisivo pubblico, influenzando il linguaggio delle fiction e dei racconti popolari trasmessi dalla Rai. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

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La regista Tiziana Aristarco è morta oggi a Roma all’età di 66 anni. Nata a Milano il 19 febbraio 1960 e figlia del celebre critico cinematografico Guido Aristarco, ha attraversato quasi quarant’anni di televisione pubblica, contribuendo in modo decisivo a plasmare il linguaggio della fiction e del racconto popolare targato Rai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Morta Tiziana Aristarco, regista di Un medico in famiglia. La dedica di Serena Rossi

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