È deceduta a 66 anni la regista Tiziana Aristarco, nota per aver diretto serie come Mina Settembre e Un medico in famiglia. Nata a Milano nel 1960 e figlia di un critico cinematografico, ha lavorato per quasi quarant’anni nel settore televisivo pubblico, influenzando il linguaggio delle fiction e dei racconti popolari trasmessi dalla Rai. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause.

La regista Tiziana Aristarco è morta oggi a Roma all’età di 66 anni. Nata a Milano il 19 febbraio 1960 e figlia del celebre critico cinematografico Guido Aristarco, ha attraversato quasi quarant’anni di televisione pubblica, contribuendo in modo decisivo a plasmare il linguaggio della fiction e del racconto popolare targato Rai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta a 66 anni Tiziana Aristarco, la regista di Mina Settembre e Un medico in famiglia. Il dolore di Serena Rossi: “Sei stata una guida, un porto sicuro”

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Morta Tiziana Aristarco, regista di Un medico in famiglia. La dedica di Serena Rossi

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Addio a Tiziana Aristarco, la regista di ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’. Serena Rossi: “Sei stata una guida, un porto sicuro”È morta a Roma a 66 anni Tiziana Aristarco, regista nota per aver diretto fiction come ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’.

Addio a Tiziana Aristarco: la regista di “Un medico in famiglia” e “Mina Settembre” è morta a 66 anniÈ morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista di fiction, film e documentari per la televisione italiana.

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È morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista di fiction Rai come #MinaSettembre e Un medico in famiglia. Il suo addio lascia un vuoto nei set televisivi e ha commosso attrici come Serena Rossi, Elena Sofia Ricci e Serena Autieri. x.com

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