È morta a Roma a 66 anni Tiziana Aristarco, regista nota per aver diretto fiction come ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’. La sua scomparsa è stata annunciata oggi. Serena Rossi ha ricordato Aristarco come una guida e un porto sicuro. La regista era tra le figure più riconoscibili e apprezzate nel panorama televisivo italiano. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e fan.

Milano, 5 luglio 2026 – Addio a Tiziana Aristarco. La regista, tra le più riconoscibili e apprezzate della fiction televisiva italiana, si è spenta oggi a Roma a 66 anni. Nata a Milano il 19 febbraio 1960, figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, ha attraversato quasi quarant'anni di televisione pubblica contribuendo in modo decisivo alla costruzione del l inguaggio della serialità Rai. Aristarco era sposata con il regista Riccardo Donna e aveva due figli. Gli inizi in tv. La sua carriera inizia nel 1978 all'interno della Rai come aiuto regista, dopo un periodo di formazione tra Genova e Torino. Negli ann i collabora con alcuni dei principali autori e registi della televisione italiana, muovendo i primi passi tra varietà, inchieste e programmi di approfondimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Tiziana Aristarco, la regista di ‘Un medico in famiglia’ e ‘Mina Settembre’. Serena Rossi: “Sei stata una guida, un porto sicuro”

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