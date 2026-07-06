Antonin Tron ha presentato la sua prima campagna Balmain Autunno-Inverno 2026 intitolata “L’heure du loup”. La campagna è stata svelata alcuni mesi dopo la sua prima sfilata parigina di marzo, a pochi mesi dal suo ingresso come direttore creativo della maison francese. Tron ha mostrato le immagini della campagna, che rappresentano i capi della collezione stagionale.

Si chiama “L’heure du loup” ed è la prima campagna Balmain Autunno-Inverno 2026 di Antonin Tron. Il direttore creativo della maison francese, approdato alla fine del 2025, lancia questo primo capitolo alcuni mesi dopo la sua prima sfilata parigina di marzo. Questa campagna racconta la direzione che lo stilista francese intende imprimere, a partire dal titolo. Riprende infatti l’espressione “entre chien et loup”, ovvero quel momento di transizione in cui il giorno lascia il posto alla notte. Una raffinata metafora ripresa in tutte le immagini, che sono costruite attorno a una tensione costante tra luce e oscurità, forza e sensualità. Antonin Tron lanacia la sua prima campagna Balmain, “L’heure du loup”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È “L’heure du loup”: Antonin Tron presenta la sua prima campagna Balmain

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